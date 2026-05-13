ФК «Уфа» проведёт решающий матч за сохранение прописки в Первой лиге

В чемпионате остался последний тур – все матчи пройдут в одно время. Наша команда сыграет на выезде против костромского «Спартака». На прошедших выходных уфимцы вновь поднялись выше зоны вылета благодаря победе над «Ротором». Как прошёл заключительный домашний матч сезона?

3800 болельщиков на трибунах: для «Уфы» в текущем сезоне это рекорд. И неудивительно: турнирную значимость матча трудно переоценить. На поле наша команда вышла в цветах флага Башкортостана.

Форма мне понравилась, тем более что она оказалась счастливой для нас в этот день. В нужное время в нужном месте. И цвета – это флаг Башкортостана, поэтому, можно сказать, эта форма выделяется от предыдущей. Омари Тетрадзе, главный тренер футбольного клуба «Уфа»

«Нефтяник» в текущем сезоне подтвердил статус счастливого стадиона для уфимцев. В 17 играх здесь было набрано 29 очков – это шестой показатель в лиге. От разгромов «Чайки» и «Енисея» до ничьих с «Торпедо» и «Родиной» – тяжело в столице Башкортостана пришлось соперникам разного уровня. Вот и волгоградский «Ротор» не стал исключением.

Знали ситуацию соперника, понимали, что матч жизни. Тем не менее, считаю, достаточно создали моментов. Надо забивать свои голы и не доводить до этого эпизода, который произошёл с пенальти. Дмитрий Парфёнов, главный тренер футбольного клуба «Ротор»

Первый тайм оказался безголевым. Самым опасным в этом промежутке стал удар Шамиля Исаева – голкипер соперника с ним справился. В начале второй половины встречи спасать ворота пришлось уже нашему Александру Беленову. В одной из следующих атак уфимцы заработали пенальти, и Дилан Ортис уверенно забил свой восьмой гол в сезоне.

Хорошо, что я пробил верхом, потому что вратарь знал, что я ударю вправо. Я счастлив забить, но нам надо было сыграть лучше. Теперь все наши мысли об игре в Москве – мы обязаны там побеждать, чтобы остаться в лиге. Дилан Ортис, нападающий футбольного клуба «Уфа»