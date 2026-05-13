ФК «Уфа» проведёт решающий матч за сохранение прописки в Первой лиге

В чемпионате остался последний тур – все матчи пройдут в одно время. Наша команда сыграет на выезде против костромского «Спартака». На прошедших выходных уфимцы вновь поднялись выше зоны вылета благодаря победе над «Ротором». Как прошёл заключительный домашний матч сезона?
3800 болельщиков на трибунах: для «Уфы» в текущем сезоне это рекорд. И неудивительно: турнирную значимость матча трудно переоценить. На поле наша команда вышла в цветах флага Башкортостана.
«Нефтяник» в текущем сезоне подтвердил статус счастливого стадиона для уфимцев. В 17 играх здесь было набрано 29 очков – это шестой показатель в лиге. От разгромов «Чайки» и «Енисея» до ничьих с «Торпедо» и «Родиной» – тяжело в столице Башкортостана пришлось соперникам разного уровня. Вот и волгоградский «Ротор» не стал исключением.
Первый тайм оказался безголевым. Самым опасным в этом промежутке стал удар Шамиля Исаева – голкипер соперника с ним справился. В начале второй половины встречи спасать ворота пришлось уже нашему Александру Беленову. В одной из следующих атак уфимцы заработали пенальти, и Дилан Ортис уверенно забил свой восьмой гол в сезоне.
Теперь на домашнем поле «Уфа» сыграет только в следующем сезоне, а вот в рамках какого турнира – решится 16 мая. Нашей команде нужно одержать первую выездную победу в сезоне, тогда она уже не будет зависеть от результата соперников и сохранит прописку в лиге.