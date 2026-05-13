В Уфе стартовал чемпионат ПФО по боксу

В Уфе дали старт чемпионату Приволжского федерального округа по боксу. Это отборочный этап на аналогичные соревнования всероссийского уровня, а также на Спартакиаду.

Башкортостан уже принимал такой турнир в 2020 году. Сейчас участие в нём принимают 88 сильнейших спортсменов из 13 субъектов страны. 24 боксёра представляют Республику Башкортостан. Накануне прошла церемония открытия, где участников приветствовали почётные гости. По итогам первого дня соревнований два наших спортсмена вышли в полуфинал, ещё двое добрались до 1/4.

Бокс развивается очень активно, очень динамично. Сегодня более 10 тысяч детей, молодёжи, взрослого населения систематически занимаются этим интересным видом спорта. Мы сегодня имеем возможность проводить как чемпионаты страны, так и вот Федерация бокса России нам доверила провести большие окружные старты.

Руслан Хабибов, заместитель премьер-министра Правительства Республики Башкортостан – министр спорта Республики Башкортостан

Есть очень конкурентные веса на уровне, действительно, чемпионата России. Сильные боксёры есть во многих регионах. Самые конкурентные команды – Оренбургская область, там у них международники. Татарстан сильный, Пермский край, ну и, конечно же, Башкортостан.

Мария Карабанова, старший тренер мужской сборной Республики Башкортостан по боксу
