В Уфе стартовал чемпионат ПФО по боксу

В Уфе дали старт чемпионату Приволжского федерального округа по боксу. Это отборочный этап на аналогичные соревнования всероссийского уровня, а также на Спартакиаду.

Башкортостан уже принимал такой турнир в 2020 году. Сейчас участие в нём принимают 88 сильнейших спортсменов из 13 субъектов страны. 24 боксёра представляют Республику Башкортостан. Накануне прошла церемония открытия, где участников приветствовали почётные гости. По итогам первого дня соревнований два наших спортсмена вышли в полуфинал, ещё двое добрались до 1/4.