В Уфе пройдут VIII открытые Евразийские Игры боевых искусств

Уже на этой неделе Уфа примет VIII открытые Евразийские Игры боевых искусств. В Центре спортивной подготовки развернут 15 площадок для выступлений, на них – более пяти тысяч атлетов. Организаторы масштабного форума встретились с представителями спортивных федераций, чтобы обсудить последние приготовления к мероприятию.

В первый день Игр, 15 мая, пройдут квалификационные поединки. В субботу и воскресенье состоятся бои за медали. Также зрители увидят гала-программу с выступлением лидеров в своих видах спорта. Завершатся Игры поединками в октагоне. Бойцы будут бороться за чемпионские пояса.