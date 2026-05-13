В Уфе прошла открытая тренировка «Мы – правнуки победы!»

Детский клуб традиционного каратэ «Цунами» совместно с Федерацией каратэ Фудокан республики провели ежегодную открытую тренировку «Мы – правнуки победы!». Эта спортивно-патриотическая акция посвящена 81-й годовщине со дня Великой Победы. С 1995 года эта тренировка проводится на площади Ленина, в любую погоду в память об участниках – победителях Великой Отечественной войны.

В этом году в мероприятии, кроме уфимских каратистов, участвовали спортсмены из Дюртюлей, Ишимбая, Баймака и Мелеуза. Всего в тренировке приняли участие более 100 спортсменов от 8 до 17 лет.