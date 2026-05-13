Боец из Башкирии рассказал о службе в группе охотников на БПЛА

Жители Туймазинского района служат в добровольческой бригаде «Барс-Курск» и участвуют в охране приграничных территорий страны. Сегодня в рядах добровольцев находятся семеро туймазинцев.

Бойцы мобильных огневых групп круглосуточно следят за небом и открывают огонь при появлении целей. Их задача – остановить беспилотники на подлете к границе.

О боевых буднях рассказал один из бойцов с позывным «Бирюза». Для него это уже второй контракт с Минобороны.

На днях мы засекли несколько беспилотников, летевших в сторону деревни под Курском. Тут же начали по ним работать: часть подорвалась в небе, а часть упала, не разорвавшись. Вместе с товарищем с позывным «Пуштум» мы их обнаружили – это были беспилотники самолетного типа. В каждом – по 30-40 килограммов взрывчатого вещества. Для сравнения: противотанковая мина весит около 10 килограммов. Представляете, взрыв какой мощности они могли вызвать? Об этих дронах мы доложили саперам минобороны. В разминировании беспилотников участвовал «Пуштум». Он опытный боец, участник Афганской войны, родом из Кандров. Как и все мы, не смог остаться в стороне и вновь пошел служить Родине, охраняя небо.

У Бирюзы – своя мотивация. Много лет он занимался патриотическим воспитанием детей, возглавлял поисковое движение в районе, ежегодно выезжал в Ростовскую и Волгоградскую области в поисковые экспедиции. С первых дней спецоперации занимался сбором и доставкой гуманитарных грузов.

Также он является членом Союза журналистов России и Башкирии. Цикл его статей под рубрикой «Командировка на войну» публиковался в газете «Туймазинский вестник».

Попасть в группу охотников на БПЛА было делом времени, во время первого контракта я служил в группе эвакуации старшим стрелком. Видел, как наши российские города подвергаются обстрелам. Не мог наблюдать сложа руки, поэтому я здесь.

