На днях мы засекли несколько беспилотников, летевших в сторону деревни под Курском. Тут же начали по ним работать: часть подорвалась в небе, а часть упала, не разорвавшись. Вместе с товарищем с позывным «Пуштум» мы их обнаружили – это были беспилотники самолетного типа. В каждом – по 30-40 килограммов взрывчатого вещества. Для сравнения: противотанковая мина весит около 10 килограммов. Представляете, взрыв какой мощности они могли вызвать? Об этих дронах мы доложили саперам минобороны. В разминировании беспилотников участвовал «Пуштум». Он опытный боец, участник Афганской войны, родом из Кандров. Как и все мы, не смог остаться в стороне и вновь пошел служить Родине, охраняя небо.

позывной «Бирюза»