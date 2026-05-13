Боец из Башкирии рассказал о службе в группе охотников на БПЛА

Жители Туймазинского района служат в добровольческой бригаде «Барс-Курск» и участвуют в охране приграничных территорий страны. Сегодня в рядах добровольцев находятся семеро туймазинцев.
Бойцы мобильных огневых групп круглосуточно следят за небом и открывают огонь при появлении целей. Их задача – остановить беспилотники на подлете к границе.
О боевых буднях рассказал один из бойцов с позывным «Бирюза». Для него это уже второй контракт с Минобороны.
У Бирюзы – своя мотивация. Много лет он занимался патриотическим воспитанием детей, возглавлял поисковое движение в районе, ежегодно выезжал в Ростовскую и Волгоградскую области в поисковые экспедиции. С первых дней спецоперации занимался сбором и доставкой гуманитарных грузов.
Также он является членом Союза журналистов России и Башкирии. Цикл его статей под рубрикой «Командировка на войну» публиковался в газете «Туймазинский вестник».
Тем временем в Башкирии продолжается набор на контрактную службу в войска беспилотных систем. Сайт башбат.рф и горячая линия 122 теперь содержат актуальную информацию в том числе о главных преимуществах службы оператора БПЛА.
Жители Башкирии, желающие заключить контракт на оказание услуг в рамках СВО, могут задавать вопросы по единому справочному номеру военного ведомства страны по номеру 117, Ситуационного центра 122 или (347) 218-19-19, а также в офисах МФЦ «Мои документы». Номер пункта отбора (347) 248-29-31.
Также все ответы по вопросам контрактной службы в зоне СВО, о мерах социальной поддержки военнослужащих и членстве их семей есть на сайте башбат.рф, в чат-ботах в телеграме. Готовы разъяснить будущим бойцам условия службы по контракту и в военкомате по месту жительства или в проведении отбора по контракту Башкортостана в Уфе (ул. Революционная, 156).
Фото: издание «Туймазинский вестник».