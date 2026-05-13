В Госсобрании Башкирии почтили память Константина Толкачёва

Главные вопросы на повестке дня. В Госсобрании Башкортостана состоялось заседание президиума парламента. Его провел и.о. председателя Государственного Собрания Салават Хусаинов. Заседание началось с минуты молчания: депутаты почтили память спикера парламента Константина Толкачёва, который скончался на прошлой неделе после продолжительной болезни. Затем члены президиума приступили к формированию повестки дня 33-го заседания Госсобрания, назначенного на 21 мая.
Заседание начнётся с отчёта правительства республики о результатах приватизации государственного имущества Башкортостана за 2025 год. Также члены президиума обсудили наиболее значимые проекты региональных законов, которые они впервые вынесли на рассмотрение депутатов.