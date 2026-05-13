Под Уфой продолжают бороться с пожаром на производственной станции

Семь человек пострадали, троих госпитализировали. Их доставили в Республиканский ожоговый центр в крайне тяжёлом состоянии. Судьба ещё четырёх работников остаётся неизвестной, их поиски ещё продолжаются. По данным регионального МЧС, ЧП произошло из-за нарушения технологического процесса.

Утро жителей Уфимского района омрачила чрезвычайная ситуация. В районе села Нурлино на линейной производственно-диспетчерской станции во время огневых работ произошёл мощный хлопок, за которым последовало открытое горение на площади 800 кв. м.

Первыми очевидцами произошедшего, помимо сотрудников предприятия, стали жители села Нурлино. Дым от возгорания был виден даже в башкирской столице.

На месте происшествия развернута масштабная работа всех экстренных служб. В тушении пожара задействованы 60 человек и 23 единицы техники. Здесь же работают эксперты испытательной пожарной лаборатории.

На данный момент сообщается о семи пострадавших. Трое из них, 64-, 35- и 25-летние мужчины, в экстренном порядке доставлены в Республиканский ожоговый центр. Судьба ещё четверых сотрудников предприятия пока неизвестна.

На протяжении всего дня в селе Нурлино работает передвижная химико-радиометрическая лаборатория Госкомитета республики по чрезвычайным ситуациям. Ими ведётся работа по контролю состояния атмосферного воздуха. Замеры проводятся в нескольких точках каждые 45 минут.