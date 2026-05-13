В Башкирии посевную кампанию планируют завершить раньше срока

Посевную кампанию во многих районах намерены завершить на неделю-полторы раньше срока. Всё дело в ранней весне. Земля уже достаточно подсохла, местами – даже слишком. Основной упор в этом году – на высокомаржинальные культуры, которые приносят хозяйствам реальную прибыль. Как идёт сев в Стерлитамакском районе, где самые крупные площади сельхозугодий?

Раньше в это время только приступали к посеву, в этом году – уже завершают. Последние несколько лет весна приходит быстрее обычного. Да и в целом сроки работ заметно сократились, говорят комбайнеры.

Работы много, даже техника порой не справляется. Впрочем, ждать долго не придётся. Механизаторы уже вызвали инженеров из Уфы для починки импортного комбайна. Сделают прямо в поле, и дальше сразу на посев. Нужно пользоваться моментом, пока погода сухая.

На этом поле в хозяйстве «Рощинский» высаживают рапс – пожалуй, одну из главных культур последних лет. Он дорогой, пользуется спросом, и при хорошей урожайности хозяйство может заработать в разы больше, чем на обычной пшенице.

Акцент на высокомаржинальных культурах – главный тренд сезона. Республика целенаправленно меняет структуру посевных площадей. Высаживать пшеницу или рожь уже давно невыгодно и порой даже убыточно. Больше денег с гектара приносят те же масличные – подсолнечник, рапс, лён. Их площади в этом году решено расширить. Увеличили и объёмы сои. Как ранее говорили в Минсельхозе, темпы ярового сева составляют 80 тысяч гектаров в сутки, но техническая оснащённость позволяет улучшить показатель.