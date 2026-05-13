В Иглино построят новую поликлинику

В Иглино в этом году начнут строить новую поликлинику. Об этом сообщил глава республики накануне на совещании правительства. Медучреждения в активно разрастающемся Иглино расположены в приспособленных зданиях, поэтому современная поликлиника была крайне необходима. Строиться она будет в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

Ирина Бородина переехала в Иглино подростком, 26 лет назад, и тогда сама была пациенткой этой поликлиники. Сейчас у неё четверо детей, и они тоже получают здесь процедуры. На стенах – свежие мультяшные герои, да и здание пока не разваливается. Но женщина, как и многие мамы, хочет для своих детей лучшие условия.

И действительно, район растёт как на дрожжах. За последние 10 лет сюда переехали почти 18 тысяч человек.

На неделе Радий Хабиров сообщил, что новое медицинское учреждение в Иглино построят. Рассчитано оно будет на 600 пациентов – взрослых и детей – в смену. Возведение медучреждения стало доступным благодаря нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь».

Анна Долгова с семьёй перебралась в Иглино два года назад из Уфы. Рядом с городом при этом свой дом: для комфортной жизни есть всё необходимое. Но вот медучреждение ей, как и многим новосёлам, хотелось бы другое, более современное.

Внутри новой поликлиники разместят шесть терапевтических участков, столько же педиатрических, стоматологию, рентген и функциональную диагностику. Стройка стартует летом и рассчитана на три года.