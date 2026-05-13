В Башкирии увеличилось количество ДТП с участием диких животных

В республике на загородных трассах зафиксирован рост количества ДТП с участием диких животных. Специалисты регионального Минприроды и экологии связывают это с перемещением молодняка, который самостоятельно осваивает новые территории, однако были случаи наездов и на взрослых особей. К каким последствиям приводят такие аварии и как их избежать?

С начала года на дорогах республики произошло 32 столкновения с дикими животными. Под колёсами погибли 24 лося, восемь косуль и три кабана. Только за минувшие праздничные выходные в Стерлитамакском, Иглинском и Абзелиловском районах зафиксировано семь дорожно-транспортных происшествий с участием парнокопытных.

Весна, конец весны, начало лета – это основные периоды, когда они начинают передвигаться, расширять свой ареал пребывания. Идут на свежую растительность и кустарники. Лес их не особо интересует, их интересует кустарник, подлесок, молодой лес. Дмитрий Стрельников, руководитель Республиканского центра реабилитации и реинтродукции диких животных «Пин и Пуф»

Специалисты, связанные с животным миром, заранее предупреждали о сезонном выходе диких зверей на дороги. Это связывают с ростом популяции косуль, лосей и кабанов. На дорогах Башкортостана зафиксировано около 120 опасных участков, где периодически происходят ДТП с представителями фауны. В основном это лесистая и горная местности, трассы рядом с природными заповедниками или крупными городами, где поток транспорта увеличивается. Однако нередко сохатые забегают и в каменные джунгли. Так, заблудившего лося сегодня видели в Уфе на улице Зорге.

При ДТП с дикими копытными животными водителям придётся возместить ущерб природе. В основном это делается за счёт ОСАГО, но если нет страховки, то водитель платит сам. Штрафы там от 30 до 80 тысяч рублей. Камиль Биргулиев, заместитель министра природопользования и экологии Республики Башкортостан

Если ДТП произошло в зоне действия знака «Дикие животные», то, помимо штрафа, водителя привлекут также к административной ответственности, но это не самое страшное.

При столкновении с крупными животными кузов легкового автомобиля сминается. Особенно опасно, когда на высокой скорости животное влетает в салон. Массивное тело лося или оленя расположено выше моторного отсека. Ни лобовое стекло, ни стойки, ни крыша не могут противостоять удару туши весом от 70 до 400 и более килограммов.

Дикие и домашние животные не изучают правил дорожного движения. И выскочить на трассу они могут в любом месте, независимо от того, установлен там предупреждающий знак или нет. А последствия ДТП с парнокопытным, в зависимости от его размера, могут быть плачевны и для людей.