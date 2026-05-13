Фестиваль «Сила Земли» пройдёт в Альшеевском районе

Этнокультурный и патриотический фестиваль «Сила Земли» в этом году пройдёт в Альшеевском районе. Об этом стало известно на заседании оргкомитета Башкортостанского регионального отделения «Ассамблея народов России».

Для Защитников Отечества фестиваль превратился в целый Сабантуй. Кроме того, там проводятся мастер-классы народных целителей, народные игры и тренинги по фольклорно-бытовым обрядам, прикладному искусству и ярмарка ремёсел. Участники СВО и члены их семей смогут получить юридическую помощь, а медицинские услуги будут доступны в «Поезде здоровья».