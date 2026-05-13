В Башкирии продолжается благоустройство общественных территорий

В Башкортостане продолжается благоустройство муниципалитетов в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». По республике преображаются парки, аллеи и набережные.

В микрорайоне Шакша проходит реконструкция сквера Памяти. Работы ведутся уже с апреля: расчистка территории, демонтаж и установка бордюров. К концу октября здесь будет высажена аллея с липами, яблонями и сиренью, обновятся спортивные и детские площадки.

В Уфе новый вид приобретет и сквер имени Рихарда Зорге по улице 50 лет СССР. Работы здесь также начались в апреле. Подрядчики уже демонтировали старые элементы, проложили подземные кабели и начали подготовку оснований под пешеходную зону.

В поселке Чишмы началось благоустройство проспекта Дружбы. Совсем скоро на центральной улице появятся современные фонтаны и мини-сцена для активных и нескучных прогулок.

Особенностью проекта «Формирование комфортной городской среды» является то, что именно жители выбирают, какие общественные зоны необходимо обновить. Они могут повлиять не только на выбор территории, но и на её направление. Принять участие в голосовании за определённый проект может любой человек старше 14 лет. Сделать это можно через сервис «Госуслуги». У жителей Сибая на следующий год на выбор есть целых пять объектов.