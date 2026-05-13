В Уфе прошёл турнир по волейболу памяти Ульфата Мустафина

В Уфе завершился турнир по волейболу памяти Ульфата Мустафина. Эти соревнования традиционны, и в них принимают участие школьные команды. С января прошли внутришкольные соревнования, затем сильнейшие коллективы вступили в борьбу в районном этапе турнира.

В заключительный день состязаний прошли матчи за медали. Бронзовые награды у девушек заработала команда гимназии №115. У юношей тройку лучших замкнули волейболисты Республиканской художественной гимназии-интерната имени Давлеткильдеева.

Те же участники: 9, 10, 11 классы. Наши старшие школьники. Исключаем участие профессионалов. Около 1000 человек у нас участвуют на всех этапах, включая внутришкольные.

Никита Щемелинин, заместитель начальника Управления по физической культуре и спорту администрации г. Уфы

В финале повторили прошлогодний успех и второй год подряд выиграли кубок волейболистки гимназии №105. У юношей первое место завоевали представители школы №97. Они были сильнее команды школы №104 имени Шаймуратова.

С соперницами уже встречались. Всегда выигрывали их со счётом 2:1, а сегодня 2:0. Первая партия была хорошая. Хотели второй год подряд выиграть кубок. Из-за этого собрались, чтобы не было третьей партии и тайм-брейка.

Елизавета Максимова, игрок команды гимназии №105 г. Уфы
Волна
БАШКОРТТАР-БСТ