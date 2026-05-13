В Уфе прошёл турнир по волейболу памяти Ульфата Мустафина

В Уфе завершился турнир по волейболу памяти Ульфата Мустафина. Эти соревнования традиционны, и в них принимают участие школьные команды. С января прошли внутришкольные соревнования, затем сильнейшие коллективы вступили в борьбу в районном этапе турнира.
В заключительный день состязаний прошли матчи за медали. Бронзовые награды у девушек заработала команда гимназии №115. У юношей тройку лучших замкнули волейболисты Республиканской художественной гимназии-интерната имени Давлеткильдеева.
В финале повторили прошлогодний успех и второй год подряд выиграли кубок волейболистки гимназии №105. У юношей первое место завоевали представители школы №97. Они были сильнее команды школы №104 имени Шаймуратова.