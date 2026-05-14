Госдума приняла закон о продлении аренды земли для бойцов СВО

Для участников СВО продлили сроки договоров аренды земельных участков. Закон принят депутатами во втором и третьем чтениях. За участниками СВО и защитниками приграничных территорий сохранится право на земельные участки, которыми они владели по договорам аренды или безвозмездного пользования до ухода на фронт.