Госдума приняла закон о продлении аренды земли для бойцов СВО

Для участников СВО продлили сроки договоров аренды земельных участков. Закон принят депутатами во втором и третьем чтениях. За участниками СВО и защитниками приграничных территорий сохранится право на земельные участки, которыми они владели по договорам аренды или безвозмездного пользования до ухода на фронт.
Речь идет об участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности. Договор будет считаться возобновленным на неопределенный срок. Вернувшись из зоны боевых действий, участник СВО сможет заключить новый договор. Для этого в течение года необходимо будет подать соответствующее заявление.