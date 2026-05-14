В Башкирии разработают программу профилактики ожирения у детей

В Башкортостане разработают региональную программу по профилактике и борьбе с ожирением детей. Чтобы школы могли перейти на новое меню, им помогут на всех этапах: дадут инструкции, ответят на вопросы и окажут практическую поддержку.
Сбалансированное питание, например, уже несколько лет реализуют в средней школе села Языково Благоварского района. И два года назад, по результатам нескольких этапов, столовая заняла второе место среди сельских школ России.
В школе учатся больше 1100 детей. Столовая рассчитана на 200 посадочных мест, поэтому кормят учеников по графику – после второго, третьего и четвёртого уроков. Для льготных категорий – детей с ОВЗ и детей участников спецоперации – питание так же организовали отдельно.