В Башкирии разработают программу профилактики ожирения у детей

В Башкортостане разработают региональную программу по профилактике и борьбе с ожирением детей. Чтобы школы могли перейти на новое меню, им помогут на всех этапах: дадут инструкции, ответят на вопросы и окажут практическую поддержку.

Сбалансированное питание, например, уже несколько лет реализуют в средней школе села Языково Благоварского района. И два года назад, по результатам нескольких этапов, столовая заняла второе место среди сельских школ России.