В Минтруде Башкирии рассказали о востребованных рабочих специальностях

Самая востребованная рабочая специальность на предприятиях республики – слесарь. Также высокий спрос на водителей и электромонтёров. Такие данные озвучила министр семьи, труда и социальной защиты населения Башкортостана Ольга Кабанова.

Пресс-конференция была посвящена проведению регионального Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии». Как раз сейчас в российских регионах, проходят конкурсные отборы по 25 основным рабочим специальностям. Федеральный финал пройдет в III квартале 2026 года, региональный этап состоится в Уфе 15 мая. В этом году в конкурсе профмастерства ввели специальную номинацию для участников СВО «Второй старт».