В Башкирии стартовал прием заявок на участие в программе «Земский тренер»

В Башкортостане стартовал прием заявок на участие в федеральной программе «Земский тренер». Напомним, основой для этой программы стал проект «Сельский тренер», который был разработан и внедрен в Башкирии по инициативе главы региона Радия Хабирова.
С 2020 года денежные сертификаты получили более 200 наставников из разных уголков республики. Новая федеральная программа будет действовать одновременно с республиканскими мерами поддержки. Ключевое отличие – получатель выплаты самостоятельно будет определять направление ее расходования. Также был расширен перечень получателей.