В Уфе покажут «Маленького принца» с Сергеем Безруковым

С 27 мая по 1 июня 2026 года в Республике Башкортостан состоится специальная программа Большого Детского фестиваля под руководством народного артиста Российской Федерации Сергея Безрукова – «ЭХО БДФ Республика Башкортостан». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Министерства культуры Российской Федерации, Правительства Республики Башкортостан.

Организаторы специального проекта «ЭХО БДФ Республика Башкортостан» – Фонд поддержки и развития социокультурных проектов Сергея Безрукова, Московский Губернский театр. Соорганизаторы – Министерство культуры Республики Башкортостан, Национальный молодежный театр Республики Башкортостан имени М. Карима.

В рамках специальной программы «ЭХО БДФ Республика Башкортостан» на территории региона пройдут показы спектаклей, художественных и анимационных фильмов, творческие встречи с писателями и иллюстратором, а также более 60 образовательных мероприятий. Охват зрительской аудитории – 4000 человек.

Жителей и гостей Уфы ждут 8 спектаклей из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Твери, Омска, Ульяновска – лауреатов Большого Детского фестиваля разных лет – и 6 постановок театров Башкортостана.

Откроет программу музыкальная сказка «Маленький принц» Московского Губернского театра. В главной роли на сцену Государственного концертного зала «Башкортостан» выйдет народный артист Российской Федерации Сергей Безруков. Показ состоится 27 мая в 19:00 в сопровождении оркестра Московского Губернского театра под управлением главного дирижера Сергея Пащенко.

В фестивальную афишу также вошли спектакли:

Лауреаты Большого Детского фестиваля:

• «Я, бабушка, Илико и Илларион» – Республиканский Центр по поддержке творчески одаренных детей и молодежи «Созвездие-Йолдызлык» – Театр «Созвездие-Йолдызлык» (Казань), режиссер Искандер Нуризянов, 12+ (рекомендовано с 14 лет);

• «Каштанка» – Московский театр кукол, режиссер Амир Ерманов, 6+ (рекомендовано с 8 лет);

• «Манолито Очкарик» – Омский областной театр юных зрителей имени ХХ-летия Ленинского комсомола, режиссер Анастасия Старцева, 12+ (рекомендовано с 8 лет);

• «Вафельное сердце» – Санкт-Петербургский театр «Кукольный формат (КУКФО)», режиссер Анна Викторова, 6+ (рекомендовано с 8 лет);

• «Людвиг XIV и Тутта единственная» – Тверской театр юного зрителя, режиссер Юлия Беляева, 6+;

• «Школа для дураков» – Ульяновский драматический театр имени И.А. Гончарова, режиссер Артем Устинов, 16+;

• «Приключения Рустема» – Казанский татарский государственный театр юного зрителя имени Габдуллы Кариева, режиссер Тимур Кулов, 12+.

Спектакли театров Башкортостана:

• «Чудеса у Лукоморья» – Уфимский государственный татарский театр «Нур», режиссер Эльмир Хаертдинов, 0+;

• «Аладдин» – Национальный молодежный театр Республики Башкортостан им. М. Карима, режиссер Рустем Хакимов, 6+;

• «Играем Пушкина: Царевна-Лебедь» – Национальный молодежный театр Республики Башкортостан им. М. Карима, режиссер Ольга Мусина, 6+;

• «Руслан и Людмила» – Башкирский государственный театр кукол, режиссер Ольга Шарафутдинова, 6+;

• «Летучий корабль» – Башкирский академический театр драмы им. М. Гафури, режиссер Фиргат Гарипов, 6+;

• «Горе от ума» – Государственный академический русский драматический театр Республики Башкортостан, режиссер Игорь Селин, 16+.

В программах БДФ Кино и БДФ Анимация – бесплатные показы для всей семьи. Зрителей ждут художественные и анимационные фильмы – лауреаты Большого Детского фестиваля. Они отличаются оригинальным сюжетом, глубокой идеей, профессиональным воплощением, созданы для семейного просмотра и вдохновляют на совместное обсуждение. Увидеть их можно по предварительной регистрации. Показы пройдут в кинотеатре «Родина».

В направлении БДФ Книга – творческие встречи и литературные мастерские с писателями Евгенией Русиновой, Юлией Весовой, Ольгой Лишиной, иллюстратором Лесей Улановой — авторами книг, которые вошли в шорт-лист БДФ и главное – полюбились детям и взрослым по всей стране. Откроет книжную программу дискуссия со спикерами и куратором направления БДФ Книга Мариной Молявиной – разговор о том, как устроен детектив и как писать увлекательные истории, чтобы читателю было интересно. Все мероприятия пройдут в Национальной библиотеке имени Ахмет-Заки Валиди Республики Башкортостан.

В программе БДФ Мастерские примут участие 200 детей. Мастер-классы по вокалу, сценической речи и дикции, актерскому мастерству, работе с куклой проведут известные педагоги, имеющие большой опыт работы как с юными, так и с профессиональными артистами.

Для профессионалов отрасли – направление БДФ Образование. В лекциях по маркетингу, правовым и экономическим аспектам деятельности учреждений культуры примут участие 80 менеджеров культурных институций. Участники получат уникальный опыт в таких вопросах, как миссия организации культуры, командная синергия в учреждениях культуры, успешная рекламная кампания в условиях ограниченного бюджета, стратегии SMM-продвижения.

В направлении БДФ Школа 40 педагогов школьных театров и детских театральных студий Башкортостана узна́ют, как поставить спектакль в школе. Методические семинары и тренинги для учителей образовательных школ проведут Антон Ткаченко, Алина Кушим, Елена Дементьева.

Образовательные события, творческие встречи пройдут бесплатно, по предварительной регистрации.

Специальная программа «ЭХО БДФ» с 2021 года знакомит жителей российских регионов с лучшими постановками, фильмами и книгами, которые в разные годы становились лауреатами Большого Детского фестиваля. Помимо показов, в программу входят образовательные блоки для юных зрителей, семинары для работников культуры и педагогов школьных театров. Проект открывает доступ к современному искусству и помогает творческому развитию молодежи, а также дает профессионалам полезные инструменты для работы. За пять лет программа проводилась 20 раз в 16 регионах – от Калининграда до Камчатки, от Карелии и Югры до Дагестана, от Севастополя до Алтая.

Большой Детский фестиваль (БДФ) – это ежегодный мультижанровый фестиваль искусств, который проходит с 2018 года по инициативе народного артиста Российской Федерации Сергея Безрукова. Большой Детский фестиваль включен в национальный проект «Семья» и проводится в рамках реализации федерального партийного проекта «Культура малой Родины» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Министерства культуры Российской Федерации. Уникальность фестиваля в том, что его шорт-лист формируют эксперты, но победителей всегда выбирает независимое Детское жюри.

Контакты для СМИ в Уфе:

Лариса Сакаева

mkrb_pressa@baskortostan.ru, +7 (917) 757-07-60

Пресс-служба Большого Детского фестиваля:

Анастасия Волкова