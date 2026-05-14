В Уфе начались массовые проверки автобусов

Сегодня, 14 мая, в Уфе проходят традиционные сплошные проверки пассажирского транспорта.
Мероприятия проводят в рамках профилактической операции «Автобус». Их цель – повысить безопасность пассажирских перевозок и снизить аварийность.
Сотрудники Госавтоинспекции Уфы совместно с заинтересованными ведомствами проверяют у водителей наличие необходимой документации, в том числе иностранные водительские удостоверения и разрешительные документы для работы на территории России.
Особое внимание уделяют детским перевозкам и школьным автобусам в рамках социальной кампании «Не губи ребенка – пристегни!».