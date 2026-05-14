В Уфе двое рабочих погибли в колодце

В Гострудинспекции Башкирии завершили расследование трагической смерти двух рабочих в колодце в Уфе.
6 октября прошлого года на пересечении улиц Менделеева и Авроры трое рабочих занимались уборкой строительного мусора после замены межколодезного перехода в канализационной системе. Один из мужчин почувствовал неприятный запах из колодца и решил спуститься. На помощь ему отправился коллега. Вскоре третий рабочий заметил отсутствие товарищей и обнаружил коллег без сознания в колодце. Прибывшие спасатели эвакуировали пострадавших, но спасти их не удалось. 36-летний сварщик и 37-летний машинист крана-манипулятора погибли от асфиксии.
Выяснилось, что сотрудников допустили к работе без целевого инструктажа по охране труда. Кроме того, уборка мусора вообще не входила в их должностные обязанности. Спуск в колодец также никому не поручался: по плану работы должны были вестись только снаружи. При этом в плане производства работ отсутствовали сведения о безопасных методах выполнения операций у горловины колодца. Материала расследования переданы дальше.