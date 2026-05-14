В Уфе двое рабочих погибли в колодце

Выяснилось, что сотрудников допустили к работе без целевого инструктажа по охране труда. Кроме того, уборка мусора вообще не входила в их должностные обязанности. Спуск в колодец также никому не поручался: по плану работы должны были вестись только снаружи. При этом в плане производства работ отсутствовали сведения о безопасных методах выполнения операций у горловины колодца. Материала расследования переданы дальше.