В Уфе женщина с муляжом гранаты напала на офисы

В Уфе суд вынес приговор 27-летней местной жительнице по делу о двух разбойных нападениях.

По данным Объединенной пресс-службы судов РБ, в июле 2025 года женщина вместе с неустановленными лицами совершила нападение на офис микрокредитной компании в центре города. Используя муляж гранаты, она похитила из кассы более 5 тысяч рублей.

Позже аналогичное нападение произошло в офисе ломбарда. Там женщину задержали сотрудники полиции.