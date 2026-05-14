В Уфе стартовал форум руководителей организаций СПО

В Уфе стартовал масштабный форум руководителей организаций среднего профессионального образования ПФО. На нем директора колледжей, техникумов, эксперты и представители бизнеса из 18 регионов страны обсуждают новые подходы и подготовку кадров для IT-отрасли, внедрение искусственного интеллекта и взаимодействие с работодателями. В программе также предусмотрели посещение передовых образовательных учреждений Башкортостана.

Так третьекурсник Георгий Арефьев готовится к чемпионату профессионального мастерства, который пройдет в Москве. Его соперники – студенты со всей страны. Задача серьезная – с нуля написать программу и спроектировать из разобранных деталей рабочий механизм. Это устройство, например, Георгий соорудил по заданиям прошлых лет. Готовился долго. За его плечами – лаборатория мехатроники Уфимского колледжа радиоэлектроники, телекоммуникаций и безопасности, где учат не просто собирать, а видеть систему целиком. Ее открыли пять лет назад в рамках федерального проекта «5000 мастерских». Здесь студенты занимаются интернетом вещей – тем, что связывает умные устройства друг с другом.

На базе колледжа по проекту «Профессионалитет» в прошлом году появился кластер цифрового образования Башкортостана. Современных мастерских в учреждении шесть, причем по самым перспективным направлениям. Это облачные и квантовые технологии, нейросети, большие данные, мехатроника, инженерный дизайн и российские программные продукты. В аудитории информационных кабельных сетей студенты учатся создавать магистральные линии связи. В ограниченном, специально оборудованном пространстве они прокладывают интернет так, как он проходит через весь город.

Именно такие мастерские стали основой для большого разговора. В Уфу приехали руководители СПО из 18 регионов – от Москвы до Приморского края. На повестке вопрос, как же подготовить кадры нового поколения, когда технологии меняются быстрее, чем учебные планы.