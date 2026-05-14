Фильм о почтальоне из Башкирии покоряет Китай

Документальный фильм «Водяная», снятый киностудией «Башкортостан», покоряет Китай. В 24-минутной документальной ленте башкирского режиссера Вилюры Исяндавлетовой рассказывается история почтальона Алёны Алеевой из Караидельского района, работа которой неразрывно связана с водной стихией. Картина уже получила высокую оценку на родине, став лучшим документальным фильмом в России по версии гильдии неигрового кино и телевидения. С марта лента доступна для просмотра на крупнейших китайских онлайн-платформах.

Это сильная, но при этом очень трогательная история о настоящем характере. Её героиня – почтальонка Алёна Алеева, которая уже много лет по реке, в жару и холод, по воде, снегу и льду доставляет корреспонденцию, пенсии и предметы первой необходимости жителям башкирской глубинки, проезжая в день больше 130 км. Именно о ней снят документальный фильм.

Почему согласилась? Наверное в первую очередь хотелось привлечь внимание, как-то улучшить работу сельских почтальонов, потому что труд этот очень тяжелый. Алёна Алеева, почтальон д. Чебыково /Караидельский район/

Фильм «Водяная» был снят режиссером Вилюрой Исяндавлетовой в 2022 году. Как есть, без прикрас. И эта честная история тронула многих. Картина признана лучшей в стране, став лауреатом Национальной российской премии в области неигрового кино «Золотая Свеча». Лента показывалась на многих кинофестивалях, включая «Флаэртиану» и «Докер». Но самая главная награда, что благодаря этому проекту тяжелый труд почтальона заметили.