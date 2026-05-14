В Уфе проходит турнир по крикету для иностранных студентов

В Уфе проходит международный турнир по крикету для иностранных студентов медицинских и фармацевтических университетов России. Соревнования проводятся в седьмой раз и стали традиционным спортивным событием Уфы.

На протяжении трёх дней восемь команд будут бороться за победу. Нашу республику представляют две сборные из Башкирского государственного медицинского университета и одна команда из Башкирского государственного педуниверситета. В турнире также принимают участие студенты из Оренбурга, Омска, Челябинска и Перми.