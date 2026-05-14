В Уфе иностранец получил срок за попытку дать взятку

Октябрьский районный суд Уфы вынес приговор иностранному гражданину за попытку дать взятку сотруднику полиции.
По данным прокуратуры, в марте 2025 года мужчина находился в служебном кабинете полицейского. Чтобы избежать административной ответственности за нарушение миграционного законодательства, он передал сотруднику записку с предложением взятки в размере 40 тысяч рублей.
Полицейский отказался от незаконного вознаграждения. Действия мужчины пресекли правоохранители.
Суд назначил ему 3 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.