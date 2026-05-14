Житель Башкирии выкрал из дома пенсионерки 120 тысяч рублей

В Белокатайском районе в полицию обратилась 89-летняя женщина, которая стала жертвой грабителя.
Полицейские быстро восстановили детали произошедшего. Пенсионерке с бытом помогал 42-летний мужчина за небольшую плату. После очередной выплаты сельчанин потребовал ещё денег, на что получил закономерный отказ. Тогда мужчина дождался, когда женщина уснёт, воспользовался незапертой дверью, проник в дом и выкрал 120 тысяч рублей, которые женщина хранила в чулане.
Грабителя задержали. При нём были найдены 60 тысяч рублей. Ведётся расследование.
Фото: МВД по РБ.