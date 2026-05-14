В Башкирии проходит профилактическая операция «Автобус»

В Уфе сотрудники Минтранса и Госавтоинспекции провели совместный рейд, чтобы проверить безопасность пассажирских перевозок. Инспекторы осматривали техническое состояние автобусов и такси, а также проверяли наличие необходимых документов. Особое внимание уделили тому, насколько транспорт удобен для людей с инвалидностью и есть ли в салонах детские кресла.