Капремонт образовательных учреждений в Башкирии завершат до августа

В республике приведут в порядок 53 образовательных объекта в рамках национальных проектов «Молодёжь и дети» и «Семья». Большинство из них должны распахнуть двери до августа. Речь идёт, прежде всего, о школах. Также капитально отремонтировать должны несколько колледжей и детских садов.

Здание детского сада №218 в Уфе было построено ещё в 1969 году. С тех пор каких-то глобальных изменений как внутри, так и во внешнем облике дошкольного учреждения не наблюдалось. И вот спустя полвека здесь затеяли комплексный капитальный ремонт. В рамках национального проекта «Семья» в марте началась модернизация детсада, рассчитанного на 250 детей.

Всего лишь за пару месяцев строители выполнили солидный объём работ: поменяли кровлю на двух корпусах, начали обшивать фасад здания, продолжается внутренняя отделка. По контракту все работы должны сдать до 1 августа.

К новому учебному году в Уфе должны завершить и капитальный ремонт школы №22. В частности, здесь заменят системы отопления, горячего и холодного водоснабжения, проведут штукатурно-малярные и сантехнические работы. Этот образовательный объект модернизируется уже в рамках другого нацпроекта – «Молодёжь и дети».

В рамках нацпроекта «Молодёжь и дети» только в Уфе в этом году капитально отремонтируют 16 школ и лицеев. На некоторых образовательных объектах готовность превышает 50%.

Власти региона поставили задачу завершить весь объём работ на месяц раньше обычного – не ко Дню знаний, как обычно, а к 1 августа.