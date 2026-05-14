В Уфе приступили к модернизации ТЭЦ-2

В Уфимской теплоэлектроцентрали №2 обновляют седьмой турбоагрегат, который отработал почти полвека. На модернизацию направили более трёх с половиной миллиардов рублей. Новая установка позволит обеспечивать бесперебойным теплом и электричеством горожан, уменьшить расход топлива и воздействие на окружающую среду.

Вдвойне жарко на теплоэлектроцентрали тем, кто сейчас меняет старую паровую турбину и генератор на новые, а конкретно на участке седьмого турбоагрегата. Поэтому рабочие основательно готовят площадку и делают всё, чтобы она была надёжной: выдерживала внушительный вес оборудования.

Ведётся установка закладных под заливку фундаментных рам подшипниковых опор генератора и паровой турбины непосредственно. Также ведётся комплекс работ по усилению въездной группы, плит перекрытия въездной группы для завоза статора нового генератора – он весит порядка 120 тонн. Искандар Гарипов, начальник производственно-технического отдела Уфимской ТЭЦ-2

Старый турбоагрегат работал 46 лет. Сейчас подачу тепла и электричества жителям Орджоникидзевского и Октябрьского районов столицы и тем, кто проживает ближе к центру по Округу Галле, в ТЭЦ-2 обеспечивают другие установки.

Благодаря новому турбоагрегатору на предприятии смогут снизить удельный расход топлива на отпуск тепла и электричества на 15-20% в зависимости от степени нагрузки. А плюсом для конечных потребителей в лице горожан станет бесперебойная подача данных видов энергии в дома и квартиры.

В том числе надёжность, длительный срок эксплуатации и снижение воздействия на окружающую среду. Всё оборудование – российского производства. Объём вложений – более трёх с половиной миллиардов рублей. Проект модернизации входит в федеральную программу.

Для энергетической отрасли большой плюс, большое подспорье, поскольку программа позволяет обновить основное оборудование множества электростанций, особенно в Башкортостане. В изначальный отбор попали шесть электростанций, на которых предусматривается замена восьми турбин и пяти генераторов. Камиль Юлаев, начальник управления по связям с общественностью Башкирской генерирующей компании