Боец СВО из Башкирии: «Мы там – одна дружная семья»

Военнослужащий из Кушнаренковского района с позывным «Бодрый» во второй раз за время службы в зоне специальной военной операции приехал в отпуск. В августе 2023 года Руслан заключил контракт с Министерством обороны РФ.
По словам бойца, важную роль в его решении сыграла семейная память. В детстве он часто слушал рассказы своего деда Амира по материнской линии. Его призвали в армию в послевоенные годы, в 1946 году.
Руслан проходит службу в батальоне имени Алмаза Сафина. Он является старшим наводчиком 120-мм миномета. Боец участвовал в боевых действиях в Луганской Народной Республике, в том числе в районе населенных пунктов Ямполовка и Торское, которые находятся на границе ЛНР и ДНР.
Военнослужащий отметил, что работа минометчиков на передовой связана с большим риском. Координаты целей, по его словам, часто передают с беспилотников.
По словам «Бодрого», страшно было только в первое время, затем пришло привыкание. За время участия в боевых действиях он получил три контузии.
История бойца, как отмечают в издании «Авангард», стала примером связи поколений.
Тем временем в Башкирии продолжается набор на контрактную службу в войска беспилотных систем. Сайт башбат.рф и горячая линия 122 теперь содержат актуальную информацию в том числе о главных преимуществах службы оператора БПЛА.
Жители Башкирии, желающие заключить контракт на оказание услуг в рамках СВО, могут задавать вопросы по единому справочному номеру военного ведомства страны по номеру 117, Ситуационного центра 122 или (347) 218-19-19, а также в офисах МФЦ «Мои документы». Номер пункта отбора (347) 248-29-31.
Также все ответы по вопросам контрактной службы в зоне СВО, о мерах социальной поддержки военнослужащих и членстве их семей есть на сайте башбат.рф, в чат-ботах в телеграме. Готовы разъяснить будущим бойцам условия службы по контракту и в военкомате по месту жительства или в проведении отбора по контракту Башкортостана в Уфе (ул. Революционная, 156).
Фото: издание «Авангард».