Боец СВО из Башкирии: «Мы там – одна дружная семья»

Военнослужащий из Кушнаренковского района с позывным «Бодрый» во второй раз за время службы в зоне специальной военной операции приехал в отпуск. В августе 2023 года Руслан заключил контракт с Министерством обороны РФ.

Сознательно принял решение пойти служить в зону СВО. Ждал, когда придет из армии сын. Вторым сложным моментом было уговорить супругу, а это не просто. В итоге она смирилась. позывной «Бодрый»

По словам бойца, важную роль в его решении сыграла семейная память. В детстве он часто слушал рассказы своего деда Амира по материнской линии. Его призвали в армию в послевоенные годы, в 1946 году.

Я горжусь своим дедом. Гордость берет, когда у тебя такие родственники. Никогда не надо забывать, кто есть ты на самом деле, ведь мы наследники победителей. позывной «Бодрый»

Руслан проходит службу в батальоне имени Алмаза Сафина. Он является старшим наводчиком 120-мм миномета. Боец участвовал в боевых действиях в Луганской Народной Республике, в том числе в районе населенных пунктов Ямполовка и Торское, которые находятся на границе ЛНР и ДНР.

Военнослужащий отметил, что работа минометчиков на передовой связана с большим риском. Координаты целей, по его словам, часто передают с беспилотников.

Координаты целей минометчикам передают дроны. Вообще, «птичек» нужно бояться. На передовой «сухой закон». На линии соприкосновения нужна реакция, трезво оценивать происходящее, быть готовым ко всему. Там нужны сильные и смелые люди, всегда готовые к бою. Мы стреляем, кидаем мины по врагу, но зачастую и к нам прилетает. позывной «Бодрый»

По словам «Бодрого», страшно было только в первое время, затем пришло привыкание. За время участия в боевых действиях он получил три контузии.

Все мы там – одна дружная семья, оружием, питанием, всем необходимым обеспечены. позывной «Бодрый»

История бойца, как отмечают в издании «Авангард», стала примером связи поколений.

