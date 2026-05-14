В природный парк Башкирии доставили шесть зубров

Из Беловежской пущи в природный парк «Мурадымовское ущелье» доставили шесть зубров. Доброй новостью на своих страницах в соцсетях поделился Радий Хабиров. Теперь их популяция в регионе насчитывает 31 особь, среди которых несколько телят, родившихся уже на башкирской земле. Глава республики подчеркнул, что это важнейшая государственная задача по сохранению биологического разнообразия, реализуется она по нацпроекту «Экологическое благополучие».

Мурадымовское ущелье, 10 часов вечера: сна у сотрудников парка – ни в одном глазу, особый груз прибыл. Спустя трое суток в пути, преодолев почти три тысячи километров, беловежские зубры наконец обрели новую родину. Обитатели, теперь уже Кугарчинского района, с любопытством выглядывают из транспортировочного бокса.

Краснокнижных животных отбирали специально для Башкортостана. Это взрослый самец и пять самок, две из них скоро должны дать потомство. И для проекта возрождения беловежских зубров это событие – подарок судьбы. Больше десяти тысяч лет назад они уже жили на Южном Урале, а в начале прошлого века человек истребил их в дикой природе полностью. За большой и добрый проект по восстановлению популяции взялась наша республика.

Восемь зубрят появились на свет уже у нас. Единственный регион страны, где животные живут на вольной территории и чувствуют себя по-настоящему дома. Питаются разнотравьем, весной им подают ветки из черёмухи и ивы, чтобы восполнить в организме важные микроэлементы.

Особое внимание научному проекту уделяет Глава Башкортостана. Как не раз говорил Радий Хабиров, это благородное дело – вернуть долг природе и разнообразить её. На разведение беловежских зубров регион получил грант президентского фонда природы – свыше 10 млн рублей.