Жителям Башкирии рассказали, как изменится приёмная кампания с этого года

День тишины и поддержка целевиков. С этого года выпускников колледжей и вузов ждут новые правила при поступлении.
Аделия с детства мечтала о белом халате, но, чтобы не ошибиться в выборе, сначала поступила в медицинский колледж. Сейчас она на втором курсе и уже решила, что идёт дальше, в университет. С этого года выпускники системы среднего профессионального образования могут поступать в вуз без ЕГЭ.
Однако поступить по внутренним экзаменам смогут только те, кто выбирает схожую специальность. Аделия остаётся в медицине, так что ей будет проще. А если бы она вдруг захотела стать юристом или дизайнером, пришлось бы готовиться к ЕГЭ. Это не единственное новшество приёмной кампании 2026 года. Изменения коснулись целевиков: раньше квоты считали в процентах от общего набора, теперь их привязывают к конкретным компаниям-заказчикам. Работодатели сами говорят, сколько специалистов им нужно и какие конкретно.
Кроме того, реализуется республиканская мера поддержки для целевиков. Дополнительную стипендию получают те, кто выбрал педагогическую профессию.
Появился так называемый «день тишины». Когда выходят приказы о зачислении, абитуриенты уже не могут передумать и отозвать документы. Это нужно для установления порядка при формировании списков.
Вся кампания этого года проходит через суперсервис «Поступление в вуз онлайн» на «Госуслугах». В личном кабинете можно и заявление подать, и целевое выбрать, и документы загрузить – без очередей, не выходя из дома. Но если кому-то привычнее по-старинке, то можно лично или по почте – выбор за абитуриентом.