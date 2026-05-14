Жителям Башкирии рассказали, как обезопасить себя от травм на аттракционах

Чтобы отдых не привёл к трагедии. С наступлением тёплой погоды в парках Башкортостана заработали аттракционы. Как обезопасить себя от травм при их посещении?
Это лето 12-летний Артём рискует встретить прикованным к постели. На прошлых выходных он с друзьями отправился в парк аттракционов, но радость от отдыха закончилась быстро.
Половина тела мальчика оказалась под движущимися конструкциями. С многочисленными повреждениями его доставили в Республиканскую детскую клиническую больницу. Передвигаться самостоятельно он не может. Впереди – долгое восстановление.
Госкомитет Башкортостана по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники организовал проверку в одном из уфимских парков. Аккредитованная лаборатория провела испытания аттракционов.
В центре внимания – аттракцион «Марс». Устройство, рассчитанное на 32 места, может поворачиваться до 360 градусов. По техническим требованиям он считается РБ-1, то есть опасным устройством. В ходе осмотра проверялась, в том числе, исправность ремней.
Однако одни из самых опасных аттракционов – те, которые стоят на месте. Ежегодно множество травм получают на обычных батутах. Так, прошлым летом в Уфе такое сооружение перевернулось из-за ветра – пострадало двое детей.
Чтобы отдых не завершился трагедией, стоит посещать только проверенные парки развлечений. Нужно удостовериться в наличии госсзнака у аттракциона и тщательно изучить правила поведения. Там прописаны ограничения по возрасту, росту и весу. Если что-то не совпадает, лучше отдать предпочтение другому виду отдыха.