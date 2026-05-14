Жителям Башкирии рассказали, как обезопасить себя от травм на аттракционах

Чтобы отдых не привёл к трагедии. С наступлением тёплой погоды в парках Башкортостана заработали аттракционы. Как обезопасить себя от травм при их посещении?

Это лето 12-летний Артём рискует встретить прикованным к постели. На прошлых выходных он с друзьями отправился в парк аттракционов, но радость от отдыха закончилась быстро.

Оператор подошла, сказала, что нельзя впятером. Прошло не меньше минуты, аттракцион запустился, меня – в забор, и на половине аттракциона меня пронесло до входа.

Артём Сафаргалеев

Половина тела мальчика оказалась под движущимися конструкциями. С многочисленными повреждениями его доставили в Республиканскую детскую клиническую больницу. Передвигаться самостоятельно он не может. Впереди – долгое восстановление.

В летние месяцы значительно увеличивается поток пациентов, обращающихся за медицинской помощью в наше подразделение с травмами. Это травмы и черепно-мозговые, и челюстно-лицевой области, и конечностей. Начиная от самых безобидных – ушибов, ссадин и так далее, и заканчивая тяжёлыми переломами.

Павел Кунцман, заведующий отделением хирургической помощи Республиканской детской клинической больницы
Фото №1 - Жителям Башкирии рассказали, как обезопасить себя от травм на аттракционах

Госкомитет Башкортостана по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники организовал проверку в одном из уфимских парков. Аккредитованная лаборатория провела испытания аттракционов.

БАШКОРТТАР-БСТ

Техосвидетельствование проводится один раз в год. До истечения срока они должны пройти техосвидетельствование, предоставить его нам и потом так же продолжать работать. Но если аттракцион, данный эксплуатант или парк не предоставляет нам вовремя техосвидетельствование, то мы имеем право сделать приостановку.

Софья Латыпова, главный инженер-инспектор Госкомитета Башкортостана по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники

В центре внимания – аттракцион «Марс». Устройство, рассчитанное на 32 места, может поворачиваться до 360 градусов. По техническим требованиям он считается РБ-1, то есть опасным устройством. В ходе осмотра проверялась, в том числе, исправность ремней.

Однако одни из самых опасных аттракционов – те, которые стоят на месте. Ежегодно множество травм получают на обычных батутах. Так, прошлым летом в Уфе такое сооружение перевернулось из-за ветра – пострадало двое детей.

Требования к батутам все соответствуют ГОСТам и техрегламентам. В данном случае мы проверяли руководство по эксплуатации, что к нему требуется: как он расположен, как установлены ограждения, внутреннее давление, целостность оболочки и разрывные усилия крепления батута.

Николай Сергеев, инженер

Чтобы отдых не завершился трагедией, стоит посещать только проверенные парки развлечений. Нужно удостовериться в наличии госсзнака у аттракциона и тщательно изучить правила поведения. Там прописаны ограничения по возрасту, росту и весу. Если что-то не совпадает, лучше отдать предпочтение другому виду отдыха.

Акции БСТ
БАШКОРТТАР-БСТ