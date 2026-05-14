В Уфе объявили финалистов конкурса «Это у нас семейное» президентской платформы «Россия – страна возможностей». 285 команд из 14 регионов Приволжского федерального округа состязались в интеллектуальных, спортивных и творческих испытаниях на тему «Быть семьёй».

Крепость, государство, ячейка общества – семью называют по-разному, и у каждого она своя: родная, особенная, а у некоторых ещё и очень большая. Ирина Вервельская – мама 30 детей, 27 из которых – приёмные.

Казалось бы, быть хранительницей настолько внушительного очага непросто, но Вервельские доказывают обратное. Они – участники конкурса «Это у нас семейное». Масштабное мероприятие проходит уже второй год, и в этот раз оно объединило 285 команд из 14 регионов Приволжского федерального округа. Башкортостан представили 27 семей.

В течение четырёх дней участники конкурса соревновались в интеллектуальных, спортивных и творческих испытаниях. А ещё лично пообщались с писателем-фантастом и членом наблюдательного совета конкурса Сергеем Лукьяненко.