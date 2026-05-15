В Уфе наградили кадетов, участвовавших в Параде Памяти в Самаре

В Уфе наградили воспитанников кадетского корпуса имени Мусы Гареева. Им вручили знаки «В память военного парада в Куйбышеве 7 ноября 1941 г.». Почти 85 лет назад в эту дату город Куйбышев, будучи запасной столицей СССР, принял одно из крупнейших шествий Великой Отечественной войны.
Осенью ребята приняли участие в 15-м юбилейном Параде Памяти в Самаре. Это ежегодное мероприятие, которое проводится в честь легендарного военного события. Кадеты из Башкортостана прошли торжественным маршем по площади Куйбышева, продемонстрировав высокий уровень подготовки, за что и получили заслуженные награды.