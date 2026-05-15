Пожарный извещатель спас жизнь матери и двоих детей в Башкирии

В ночь на 15 мая в деревне Хлебодаровка Мелеузовского района вспыхнул пожар в доме многодетной семьи. Огнем были повреждены бревенчатый дом и сарай на улице Центральной.

Огнеборцы МЧС России и добровольная пожарная команда Александровского сельсовета оперативно прибыли на место и потушили возгорание.

Трагедии удалось избежать благодаря пожарному извещателю, установленному по программе «Многодетная семья». Прибор сработал на дым и разбудил мать с двумя детьми 10 и 12 лет. Никто не пострадал. Семья временно разместилась у знакомых.

Причину пожара выясняет дознаватель МЧС.