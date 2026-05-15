Жителя Уфы оправдали после стрельбы на «Голубом озере»

Жителя Уфы оправдали по делу о хулиганстве и причинении вреда здоровью на территории термального комплекса «Голубое озеро».

По данным Объединенной пресс-службы судов РБ, в октябре 2025 года на территории комплекса около деревни Новомусино между мужчиной и группой ранее незнакомых лиц произошел словесный конфликт. Двое мужчин вместе с друзьями вели себя вызывающе, нецензурно выражались и не реагировали на просьбы подсудимого прекратить аморальное поведение.

Когда группа попыталась окружить мужчину, он применил газовый баллончик. Однако нападавшие начали бросать в него камни. Тогда подсудимый, имея разрешение на ношение оружия ограниченного поражения, произвел семь выстрелов из травматического пистолета по нижним частям тела нападавших. После происшествия он самостоятельно сообщил о случившемся в полицию и обратился за медицинской помощью.