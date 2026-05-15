Жителя Башкирии, по вине которого погибли три человека, осудили

В Туймазах перед судом предстал 30-летний местный житель, который стал виновником смертельной аварии.
Летом прошлого года водитель на «Фольксваген Поло» двигался по М-5, но потерял контроль за управлением и выехал на встречную полосу. Автомобиль столкнулся с «Тойота Камри». В аварии погибли водитель и пассажир второго авто, а пассажир «Фольксваген» скончался в больнице.
Водителю назначили наказание в виде 4 лет лишения свободы в колонии-поселении с запретом заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2 года. Также горожанин должен выплатить близким погибших 4 млн рублей.