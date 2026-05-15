В Башкирии задержан криминальный авторитет

В Башкирии задержан 62-летний мужчина, которого правоохранительные органы называют «смотрящим» за столицей. Согласно силовым ведомствам, это представитель криминального мира, контролировавший действия остальных на вверенной территории.

По данным полиции, задержанный имел статус «положенца» («вор в законе»), а с октября 2025 года его зона влияния охватывала всю республику.

В ходе обыска по месту жительства изъяли 400 тысяч рублей, мобильный телефон и предметы с символикой криминальной субкультуры.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Занятие высшего положения в преступной иерархии», наказание по которой составляет от восьми до пятнадцати лет лишения свободы.