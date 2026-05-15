В Бакалинском районе введён четвёртый класс пожарной опасности лесов

В связи с сухой жаркой погодой и порывистым ветром резко повышается вероятность возникновения очагов природных возгораний. При четвертом классе пожарной опасности действует запрет на разведение костров даже вблизи водоёмов.

Запрещен также и въезд в лес на автомобилях и мотоциклах (искры из глушителя могут вызвать пожар). Не оставляйте бутылки или осколки стекла, которые могут сработать как зажигательные линзы.