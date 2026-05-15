В Бакалинском районе введён четвёртый класс пожарной опасности лесов

В связи с сухой жаркой погодой и порывистым ветром резко повышается вероятность возникновения очагов природных возгораний. При четвертом классе пожарной опасности действует запрет на разведение костров даже вблизи водоёмов.
Запрещен также и въезд в лес на автомобилях и мотоциклах (искры из глушителя могут вызвать пожар). Не оставляйте бутылки или осколки стекла, которые могут сработать как зажигательные линзы.
По данным космического мониторинга за минувшие сутки очагов лесных пожаров не зарегистрировано. Общие ограничения и меры безопасности в рамках особого противопожарного режима действуют по всей территории республики.