Общественники Башкирии встретились с жителями Баймакского района

В Баймакском районе прошла встреча представителей Общественной палаты республики с местными жителями. Эксперты рассказали на семинаре, как создавать некоммерческие организации и разрабатывать проекты, а также о механизмах воплощения в жизнь инициатив.
Общественники выслушали проблемы людей. Благодаря таким поездкам, которые проводятся регулярно, местным жителям помогали в решении вопросов, связанных с взысканием алиментов, очисткой сточных вод, ремонтом дорог, подъездов и домов, помощью маломобильным гражданам.