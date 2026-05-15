Хор казачьей песни из Архангельского района покорил всероссийский конкурс

Яркий народный голос Архангельского района. Хор казачьей песни «Таволга» стал одним из победителей межрегионального всероссийского конкурса. Коллективу уже более 10 лет, основные его участники – это люди, которые не связаны с творческой деятельностью, причём разного возраста и национальностей. О чем они поют и как покоряют сердца поклонников?
Как и подобает профессионалам, артисты народного хора любую репетицию начинают с распевки. После разогрева – прогон репертуара. Начали с популярной походной песни уральских и сибирских казаков. В коллективе 19 человек. Среди них есть и те, кто в самодеятельности занят более полувека.
С таким настроем творчеством занимаются и труженики села. Среди участниц – работники социальной сферы, педагоги, бухгалтеры.
В репертуаре не только народные, но и патриотические песни. Вокалистам аккомпанируют артисты ансамбля «Калинка». В его составе профессиональные музыканты. Они играют на домбрах, балалайках, баяне и на огромном стилизованном контрабасе. Правда, некоторым пришлось осваивать один из русских народных инструментов с нуля.
Казачьему хору уже более десяти лет. Он объединяет людей разных национальностей. Если раньше солисты сами шили себе костюмы, то теперь – под заказ. Недавно коллектив отметили на межрегиональном конкурсе славянской культуры в Октябрьском, который собрал творцов со всей России.
Самая главная награда для солистов хора – это, конечно же, живой отклик поклонников на их творчество, который даёт стимул в работе и вдохновляет.