Хор казачьей песни из Архангельского района покорил всероссийский конкурс

Яркий народный голос Архангельского района. Хор казачьей песни «Таволга» стал одним из победителей межрегионального всероссийского конкурса. Коллективу уже более 10 лет, основные его участники – это люди, которые не связаны с творческой деятельностью, причём разного возраста и национальностей. О чем они поют и как покоряют сердца поклонников?

Как и подобает профессионалам, артисты народного хора любую репетицию начинают с распевки. После разогрева – прогон репертуара. Начали с популярной походной песни уральских и сибирских казаков. В коллективе 19 человек. Среди них есть и те, кто в самодеятельности занят более полувека.

Глядя со своих лет, хотелось бы как-то пободрее, повеселее, почувствовать себя помоложе. Самое главное – настроение, а остальное всё будет получаться. Светлана Кошелёва, участница самодеятельного коллектива «Хор казачьей песни «Таволга»

С таким настроем творчеством занимаются и труженики села. Среди участниц – работники социальной сферы, педагоги, бухгалтеры.

В человеке как-то всё совмещается, мне кажется, и творчество тоже должно быть. Под музыку даже легче работается. На репетициях мы всё отработали, и когда на сцену выходим, уже душа поёт, мы раскрепощаемся. Мария Машкенцева, участница самодеятельного коллектива «Хор казачьей песни «Таволга»

В репертуаре не только народные, но и патриотические песни. Вокалистам аккомпанируют артисты ансамбля «Калинка». В его составе профессиональные музыканты. Они играют на домбрах, балалайках, баяне и на огромном стилизованном контрабасе. Правда, некоторым пришлось осваивать один из русских народных инструментов с нуля.

Очень приятно нам с ними работать, нравится. У нас в основном преподаватели, правда, у нас некоторые девочки начинали с нуля играть на балалайке. Светлана Чернова, руководитель ансамбля «Калинка»

Интересно было освоить новый инструмент. Изначально было нелегко. – Изначально учились на каком инструменте? – На фортепиано, балалайку в первый раз взяла в руки. Ирина Хасанова, участница ансамбля «Калинка»

Казачьему хору уже более десяти лет. Он объединяет людей разных национальностей. Если раньше солисты сами шили себе костюмы, то теперь – под заказ. Недавно коллектив отметили на межрегиональном конкурсе славянской культуры в Октябрьском, который собрал творцов со всей России.

Конечно же, в первую очередь хотим показать всю красоту народной песни. Мы поём не только быстрые песни, но и медленные, лирические песни, где показана вся душа русская, красота родного края, чтобы люди ушли с концерта с хорошим настроением. Ирина Трезе, руководитель самодеятельного коллектива «Хор казачьей песни «Таволга»