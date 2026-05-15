В Башкирии парень убил брата и ранил товарища

В Уфе задержали 18-летнего жителя Балтачевского района, которого подозревают в убийстве. Об этом рассказали в СК РФ.

С 29 по 30 апреля парень и его брат приехали в гости к общему 20-летнему товарищу в СНТ «Шомырт». В ходе посиделки между собутыльниками вспыхнула ссора. Конфликт удалось усмирить, однако ночью оскорбленный парень взял два ножа. Одним он ударил брата, а другим – друга. О случившемся парень рассказал родственникам сам, позвонив по видеосвязи.