В Башкирии пьяный подросток врезался в парапет на «ВАЗ-2113»

На днях в Давлеканово сотрудники ГАИ заметили автомобиль «ВАЗ-2113» без государственных номеров, который врезался в парапет. За рулем находился 17-летний подросток, ранее привлекавшийся к административной ответственности за нетрезвое вождение.

Во время проверки у водителя обнаружили признаки алкогольного опьянения. Освидетельствование в присутствии матери показало 0,910 мг/л в выдыхаемом воздухе. Подросток признался, что утром выпил с другом и решил прокатиться. Госномера были скручены, чтобы не привлекать внимание.

В отношении несовершеннолетнего составлены административные протоколы. Автомобиль помещен на спецстоянку. Матери подростка грозит административный штраф за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.