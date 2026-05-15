В Уфе пройдёт Российский нефтегазохимический форум

Новые технологии и решения на одной площадке. 26 мая в Уфе стартует Российский нефтегазохимический форум. На пресс-конференции организаторы рассказали о программе и масштабах предстоящего события.
Российский форум и международная выставка «Газ. Нефть. Технологии» пройдут в Уфе с 26 мая. Это мероприятие играет большую роль в развитии нефтегазохимической отрасли не только республики, но и страны в целом. В этом году снова в столице Башкортостана соберутся ведущие эксперты и представители крупнейших компаний.
В форуме примут участие около 270 компаний из 30 регионов России и зарубежья. Запланирована и деловая программа: пленарное заседание, круглые столы и дискуссии, где обсудят развитие и перспективы нефтегазохимической отрасли. Также в рамках форума традиционно состоится запуск и ввод в эксплуатацию новых инфраструктурных объектов.