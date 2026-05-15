В Уфе пройдёт Российский нефтегазохимический форум

Новые технологии и решения на одной площадке. 26 мая в Уфе стартует Российский нефтегазохимический форум. На пресс-конференции организаторы рассказали о программе и масштабах предстоящего события.

Российский форум и международная выставка «Газ. Нефть. Технологии» пройдут в Уфе с 26 мая. Это мероприятие играет большую роль в развитии нефтегазохимической отрасли не только республики, но и страны в целом. В этом году снова в столице Башкортостана соберутся ведущие эксперты и представители крупнейших компаний.

Ключевыми темами являются у нас внедрение и реализация национального проекта, новые материалы, химия, цифровизация, внедрение искусственного интеллекта в нефтегазохимию, обеспечение кадрами наших промышленных предприятий, в том числе и газохимии, ну и технологии, которые сегодня внедряются и в стране, и в Республике Башкортостан, и в мире. Будем как раз про это рассказывать нашим предприятиям в рамках заседаний с учетом мер федеральной поддержки, чтобы они реализовывали у нас в республике.

Александр Шельдяев, заместитель премьер министра Правительства, министр промышленности, энергетики и инноваций Республики Башкортостан

В форуме примут участие около 270 компаний из 30 регионов России и зарубежья. Запланирована и деловая программа: пленарное заседание, круглые столы и дискуссии, где обсудят развитие и перспективы нефтегазохимической отрасли. Также в рамках форума традиционно состоится запуск и ввод в эксплуатацию новых инфраструктурных объектов.

