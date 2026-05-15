В Башкирии 12-летний мальчик получил травмы на карусели

10 мая в парке имени Ю. Гагарина в Стерлитамаке 12-летний мальчик получил множественные травмы на карусели «Вальс-ракушка». По предварительным данным, инцидент произошел, когда ребенок переходил в другую кабинку по просьбе оператора аттракциона.

В результате школьник получил перелом позвоночника, открытый перелом голеностопа и травмы пальцев ноги. Пострадавшего доставили санавиацией в РДКБ в Уфу, где ему оказывается необходимая медицинская помощь.

Прокуратура совместно со специалистами уполномоченных ведомств проверяет соблюдение законодательства при эксплуатации аттракциона, его техническое состояние и выполнение требований техники безопасности. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Прокуратура также взяла под контроль ход и результаты доследственной проверки по данному факту.