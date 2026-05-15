В Башкирии задержали браконьера, поймавшего более 1,5 тыс. раков

Поймал более полутора тысяч раков. В Краснокамском районе с помощью дрона полицейские обнаружили браконьера на озере Лабода. Стражи порядка задержали мужчину, у него отсутствовали документы, но в лодке нашли 17 раколовок и четыре садка. Ущерб оценивается в 180 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.

Также на озере Кандрыкуль в Туймазинском районе активисты Народного фронта и инспекторы Рыбоохраны во время рейда нашли свыше 200 килограммов раков в сетях и раколовках. Улов обратно сбросили в воду. Цель экологической акции – сделать один из крупнейших водоёмов чище, а также сохранить его природное богатство.