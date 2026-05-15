Аграрии Башкирии завершили закрытие влаги

В Башкортостане аграрии завершили закрытие влаги. Лидерами по темпам работ стали сельхозпроизводители Кармаскалинского района, которые засеяли 70 процентов ярового клина. О том, как идут весенне-полевые работы, – в нашем сюжете.

Управление чуть ли не в режиме автопилота. Андриян Григорьев лишь контролирует процесс и ориентируется на бортовой компьютер, чтобы понимать, на какой площади и куда нужно ехать сеять кукурузу и обрабатывать почву.

Зеленый красит, если засеял. 800 в общем гектаров кукурузы на силос и на фураж, на зерновые и всё. Андриян Григорьев, оператор посевного комплекса

Одно из крупнейших предприятий Кармаскалинского района завершает посевную кампанию. В этом году делают ставку на масличные культуры. Это рапс, подсолнечник, а также ячмень и озимые. Благодаря льготному кредиту в 120 миллионов рублей аграрии закупили топливо, удобрения.

Если бы не льготный кредит, было бы очень тяжело. В связи с тем, что у нас рентабельность производства упала, вы знаете, что молоко падает, зерновые на уровне, вот выкручиваемся. Урожайность растёт, затраты растут, за счёт этого и держимся. Евгений Пожидаев, руководитель предприятия

Поэтому сельхозпроизводитель делает ставку на научные разработки. Если на этой площадке посев ведётся уже проверенными культурами для продажи, то на Волжском поле внимательно анализируют новые образцы с целью дальнейшего внедрения.

На площади в 14 гектаров высеивают ячмень, сою, подсолнечник, кукурузу. То есть испытывают как гибриды, так и сорта данных культур, чтобы с помощью опытов узнать, сколько центнеров с гектара можно здесь максимально получить урожая. В том числе и озимой пшеницы. Исследователи отмечают, что хоть влаги было и много, но она стремительно уходит.

Спасает то, что с осени была хорошая водозарядка. Сейчас главное – влагу сохранить и использовать на урожай. Мы ориентируемся на 25 центнеров с гектара по сое, 30 – подсолнечник, 60 плюс – озимая пшеница, кукуруза – 80-100 центнеров. Ильяс Узбеков, руководитель компании

В целом по Башкортостану засеяно более миллиона гектаров земли. В лидерах аграрии Кармаскалинского района.

Всего по району яровой сев произведен на площади 40 тысяч гектаров – это около 80 процентов. Зерновых и зернобобовых посеяно около 22 тысяч гектаров – 86 процентов, и технических культур – более 88 процентов. Руслан Зинатуллин, заместитель начальника управления сельского хозяйства администрации Кармаскалинского района