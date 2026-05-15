Аграрии Башкирии завершили закрытие влаги

В Башкортостане аграрии завершили закрытие влаги. Лидерами по темпам работ стали сельхозпроизводители Кармаскалинского района, которые засеяли 70 процентов ярового клина. О том, как идут весенне-полевые работы, – в нашем сюжете.

Управление чуть ли не в режиме автопилота. Андриян Григорьев лишь контролирует процесс и ориентируется на бортовой компьютер, чтобы понимать, на какой площади и куда нужно ехать сеять кукурузу и обрабатывать почву.

Зеленый красит, если засеял. 800 в общем гектаров кукурузы на силос и на фураж, на зерновые и всё.

Андриян Григорьев, оператор посевного комплекса

Одно из крупнейших предприятий Кармаскалинского района завершает посевную кампанию. В этом году делают ставку на масличные культуры. Это рапс, подсолнечник, а также ячмень и озимые. Благодаря льготному кредиту в 120 миллионов рублей аграрии закупили топливо, удобрения.

Если бы не льготный кредит, было бы очень тяжело. В связи с тем, что у нас рентабельность производства упала, вы знаете, что молоко падает, зерновые на уровне, вот выкручиваемся. Урожайность растёт, затраты растут, за счёт этого и держимся.

Евгений Пожидаев, руководитель предприятия
Фото №1 - Аграрии Башкирии завершили закрытие влаги

Поэтому сельхозпроизводитель делает ставку на научные разработки. Если на этой площадке посев ведётся уже проверенными культурами для продажи, то на Волжском поле внимательно анализируют новые образцы с целью дальнейшего внедрения.

Волна

На площади в 14 гектаров высеивают ячмень, сою, подсолнечник, кукурузу. То есть испытывают как гибриды, так и сорта данных культур, чтобы с помощью опытов узнать, сколько центнеров с гектара можно здесь максимально получить урожая. В том числе и озимой пшеницы. Исследователи отмечают, что хоть влаги было и много, но она стремительно уходит.

Спасает то, что с осени была хорошая водозарядка. Сейчас главное – влагу сохранить и использовать на урожай. Мы ориентируемся на 25 центнеров с гектара по сое, 30 – подсолнечник, 60 плюс – озимая пшеница, кукуруза – 80-100 центнеров.

Ильяс Узбеков, руководитель компании

В целом по Башкортостану засеяно более миллиона гектаров земли. В лидерах аграрии Кармаскалинского района.

Всего по району яровой сев произведен на площади 40 тысяч гектаров – это около 80 процентов. Зерновых и зернобобовых посеяно около 22 тысяч гектаров – 86 процентов, и технических культур – более 88 процентов.

Руслан Зинатуллин, заместитель начальника управления сельского хозяйства администрации Кармаскалинского района

Фермеры надеются, что и урожай будем хорошим. Главное, чтобы погода была на их стороне – без засухи или слишком обильных дождей.

Волна
Акции БСТ