Аграрии Башкирии завершили закрытие влаги

В Башкортостане аграрии завершили закрытие влаги. Лидерами по темпам работ стали сельхозпроизводители Кармаскалинского района, которые засеяли 70 процентов ярового клина. О том, как идут весенне-полевые работы, – в нашем сюжете.
Управление чуть ли не в режиме автопилота. Андриян Григорьев лишь контролирует процесс и ориентируется на бортовой компьютер, чтобы понимать, на какой площади и куда нужно ехать сеять кукурузу и обрабатывать почву.
Одно из крупнейших предприятий Кармаскалинского района завершает посевную кампанию. В этом году делают ставку на масличные культуры. Это рапс, подсолнечник, а также ячмень и озимые. Благодаря льготному кредиту в 120 миллионов рублей аграрии закупили топливо, удобрения.
Поэтому сельхозпроизводитель делает ставку на научные разработки. Если на этой площадке посев ведётся уже проверенными культурами для продажи, то на Волжском поле внимательно анализируют новые образцы с целью дальнейшего внедрения.
На площади в 14 гектаров высеивают ячмень, сою, подсолнечник, кукурузу. То есть испытывают как гибриды, так и сорта данных культур, чтобы с помощью опытов узнать, сколько центнеров с гектара можно здесь максимально получить урожая. В том числе и озимой пшеницы. Исследователи отмечают, что хоть влаги было и много, но она стремительно уходит.
В целом по Башкортостану засеяно более миллиона гектаров земли. В лидерах аграрии Кармаскалинского района.
Фермеры надеются, что и урожай будем хорошим. Главное, чтобы погода была на их стороне – без засухи или слишком обильных дождей.