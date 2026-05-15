В Чишминском районе обсудили развитие социального питания

Развитие социального питания обсудили на съезде ассоциации отрасли в Чишминском районе. Производители и эксперты посетили комплекс придорожного сервиса, площадку плодоовощного питомника, завод детского и диетического питания, чья продукция поставляется в более чем 800 образовательных учреждений региона.
Говорили на встрече о внедрении вариативного меню в школах, лучшие практики операторов питания, обеспечении потребностей в сельских населенных пунктах, использовании и переработке продуктов, которые произведены в Башкортостане.