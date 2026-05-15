Отец и сын из Башкирии сражаются плечом к плечу в зоне СВО

В селе Алькино Салаватского района живет семья, где пример мужества и служения стране передается от отца к сыну. 18-летний парень с позывным «Башир» с ранних лет ждал возможности принять участие в настоящем деле.

После 9 класса он поступил в Уфимский речной колледж на электромонтера, но диплом пришлось отложить. Со второго курса «Башир» взял академический отпуск, подписал трехлетний контракт и ушел добровольцем в зону специальной военной операции. Сейчас он служит наводчиком-оператором БМП. По словам «Башира», он не жалеет о своем решении и готовился к этому с 18 лет.

За спиной сына – отец, ветеран боевых действий с позывным «Аза». Он участвовал в операциях на Северном Кавказе в качестве механика-водителя и прошел службу в десятках стран. Именно «Аза» усыновил «Башира», подарив ему фамилию и воспитывая настоящего воина. Когда началась спецоперация, отец тоже ушел добровольцем.

Сегодня отец и сын служат в одном подразделении. Они поддерживают друг друга на поле боя: отец следит за безопасностью сына и всегда готов подставить плечо, а сын продолжает семейную традицию мужества.

Тем временем в Башкирии продолжается набор на контрактную службу в войска беспилотных систем. Сайт башбат.рф и горячая линия 122 теперь содержат актуальную информацию в том числе о главных преимуществах службы оператора БПЛА.

Жители Башкирии, желающие заключить контракт на оказание услуг в рамках СВО, могут задавать вопросы по единому справочному номеру военного ведомства страны по номеру 117, Ситуационного центра 122 или (347) 218-19-19, а также в офисах МФЦ «Мои документы». Номер пункта отбора (347) 248-29-31.

Также все ответы по вопросам контрактной службы в зоне СВО, о мерах социальной поддержки военнослужащих и членстве их семей есть на сайте башбат.рф, в чат-ботах в телеграме. Готовы разъяснить будущим бойцам условия службы по контракту и в военкомате по месту жительства или в проведении отбора по контракту Башкортостана в Уфе (ул. Революционная, 156).